Варте уваги У Росії прямо під час матчу несподівано помер 18-річний футболіст

Через тиждень його виписали з лікарні, але незабаром Гендлін відчув себе погано.

Повідомляється, що 9 березня Гендлін переніс обширний інфаркт. У той же день коментатор також переніс дві операції.

Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії. 4 квітня коментатор був переведений на ШВЛ.

Тести на коронавірус були негативні. Втім, 26 березня швидка допомога встановила наявність антитіл і зробила висновок, що був перенесений коронавірус, якого він не помітив.

Гендлін народився 26 травня 1936 у Москві. На аматорському рівні провів 51 бій (50 перемог, одна поразка), був майстром спорту з боксу.

Після закінчення спортивної кар'єри працював телевізійним журналістом у Волгограді, дитячим тренером з боксу у Кисловодську.

У 1989 році очолив перший у СРСР клуб професійного боксу "Ред старз", входив до керівництва Союзу боксерів Росії.

У середині 1990 років створив програму "Великий ринг" на каналі НТВ. З 1994 до 2016 років Гендлін працював коментатором на трансляціях каналів НТВ і НТВ-Плюс, з 2000 року – також на Першому каналі.

Вважався одним з найбільш авторитетних експертів у галузі світового професійного боксу.

Стабільність Світоліної

В оновленому рейтингу WTA одразу три українські тенісистки опинилися в першій сотні. Ще шестеро українок покращили свої позиції у порівнянні з попереднім рейтингом.

Найкращою серед українок і надалі залишається Еліна Світоліна. Вона зберегла за собою п'яте місце в рейтингу.

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Покращила свою позицію і Даяна Ястремська. Попри те, що вона тимчасово відсторонена від змагань через допінговий скандал, українка піднялася на одну позицію і тепер посідає 30 місце.

Ще одна представниця України в першій сотні рейтингу – Марта Костюк. Вона теж піднялася вверх на одну позицію – 84 місце в рейтингу.

Продовжує підйом в рейтингу і Катаріна Завацька, яка тепер на 125 місці. Вона зуміла стрибнути вверх одразу на три позиції. Натомість на 12 позицій впала Катерина Козлова, опустившись на 129 місце.

Щодо Лесі Цуренко, то вона показала чи не найбільший прогрес серед українок – аж сім позицій вверх, але тільки 137 місце.

Піднялася в рейтингу й Ангеліна Калініна – +6 позицій та 161 місце. Дарія Снігур залишилася на 197 місці.

Щодо решти українок, то Катерина Бондаренко – 242 (+3), Марина Чернишова – 334 (-4), Валерія Страхова – 388 (+7), Дарія Лопатецька – 396 (-42), Маріанна Закарлюк – 413 (-1), Ганна Позніхіренко – 451 (-37), Вікторія Дема – 719 (-36), Ольга Янчук – 757 (-32), Надія Кіченок – 880 (-210), Анастасія Поплавська – 909 (+3), Любов Костенко – 1094 (-8), Вікторія Петренко – 1120 (+4).

Арбітру вибили сім зубів

У хокейному матчі у Фінляндії стався неприємний інцидент. Під час гри арбітру влучили шайбою в обличчя. Після цього кидка він втратив сім зубів.

Інцидент стався у матчі між ХПК та Юкуріт у другому періоді. Після кидка хокеїста Міро Руоконена шайба відлетіла в обличчя арбітра Юккі-Пекки Койстінена. Цілком можливо, що там був рикошет від воротаря. Від потужного удару арбітр одразу опинився на льоду.

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Згодом виявилося, що від удару в нього вилетіло сім зубів – чотири цілком, а три – частково. Також є підозра на перелом щелепи та струс мозку.

Сам арбітр заявив, що добре пам'ятає момент удару, але після цього в очах все потемніло, він втратив свідомість та впав. А коли прийшов до тями, то було відчуття, що ніби всі зуби в нього випали з рота.

Його доставили до лікарні, де він просидів у кріслі стоматолога 2,5 години. Лікування може зайняти до шести місяців. Всі витрати покриває страховка від ліги.

Сам Юкка-Пекка Койстінен радий, що шайба не летіла на десять сантиметрів нижче, адже тоді потрапила б в шию.

Варто додати, що Юкка-Пекка Койстінен в минулому – сам хокеїст. Він п'ять років виступав у чемпіонаті Фінляндії. Але за цей час втратив лише один зуб. І цей імплант теж вилетів після потужного кидка в матчі в суботу, 3 квітня.