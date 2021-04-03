Голкипер херсонского Днепра в матче плей-офф УХЛ спас свою команду, шлемом отбив шайбу, которая летела в его ворота.

Инцидент произошел в первом периоде матча между Донбассом и Днепром в полуфинале плей-офф УХЛ.

Напомним Шайба чудом застряла в маске голкипера после мощного броска: видео

Голкипер "щук" Александр Хомутов не успел как следует среагировать на бросок. Поэтому шайбу, которая летела в его ворота, он отбил шлемом.

После этого арбитрам пришлось сразу остановить игру, чтобы убедиться, что с Хомутовым все в порядке и он сможет продолжить игру.

Видео момента с попаданием шайбы в голову голкиперу

Правда, вскоре Хомутов пропустил первую шайбу в этом матче. Но впоследствии его партнеры не только сравняли счет, но и вышли вперед. Однако удержать победу до конца матча им не удалось. В итоге Донбасс праздновал домашнюю победу 3:2. Поэтому счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу Донбасса.