Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов

Во вторник, 4 мая, Манчестер Сити и ПСЖ определили первого финалиста Лиги чемпионов. Победителем встречи на "Этихад Стэдиум" стали хозяева поля – 2:0.

К слову Челси – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити по итогам двух матчей одолел ПСЖ со счетом 4:1 и уверенно пробился в финал. Теперь "горожане" ожидают своего соперника в матче Челси – Реал, который определится 5 мая.

Жозе Моуринью официально возглавит Рому

Итальянская Рома объявила, что новым наставником команды станет португалец Жозе Моуринью. Он заменит своего соотечественника Паулу Фонсека.

Моуринью подписал соглашение с Ромой на три года до 30 июня 2024 года. По окончании этого сезона он приступит к работе.

Пока главным тренером Ромы остается Паулу Фонсека. Клуб еще перед тем сообщил, что Фонсека покинет команду по окончании действия его контракта летом 2021 года.

Роман Санжар официально возглавил донецкий Олимпик

Руководство донецкого Олимпика представило футболистам нового главного тренера. Им стал Роман Санжар, который в свое время уже тренировал команду.

Роман Санжар подписал контракт с Олимпиком на два года. В его тренерский штаб вошли Дмитрий Гришко и Яя Туре (ассистенты тренера), Алексей Змиевский (тренер по физподготовке) и Станислав Тищенко (тренер вратарей).

Роман Санжар и Олимпик

Роман Санжар в течение восьми лет был игроком Олимпика. И капитаном команды.

В декабре 2012 года он объявил об окончании карьеры футболиста. 17 апреля 2013 года он стал исполняющим обязанности главного тренера команды. 1 июня 2013 года он стал тренером команды на постоянной основе.

В свой первый полноценный сезон он выиграл с командой Первую лигу и вывел Олимпик в УПЛ. С этого времени Олимпик не вылетал из элитного дивизиона.

В сезоне 2014/2015 Олимпик под руководством Санжара дошел до полуфинала Кубка Украины. А по итогам сезона 2016/2017 – пробился в еврокубки.

3 октября 2018 года Санжар подал в отставку.

Под руководством Санжара команда провела 177 матчей, одержав 61 победу, 47 раз сыграв вничью, и 69 раз уступив сопернику.

Финал Лиги Европы состоится со зрителями

Вслед за Лигой чемпионов в УЕФА решили провести финальный матч со зрителями и в рамках Лиги Европы. Матч смогут посетить почти 10 тысяч болельщиков.

Власти польского Гданска, где состоится финал, подтвердили, что стадион может быть заполнен на 25%. Таким образом, на матч допустят 9,5 тысяч зрителей.

Финал Лиги Европы состоится 26 мая. Там сыграют победители полуфинальных пар Вильярреал – Арсенал (2:1 – первый матч), Манчестер Юнайтед – Рома (6:2 – первый матч).