Паулу Фонсека возглавил Рому летом 2019 года. Его контракт был рассчитан на два года. По его окончании руководство итальянского клуба решило не продлевать с ним соглашение.

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