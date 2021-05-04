Паулу Фонсека возглавил Рому летом 2019 года. Его контракт был рассчитан на два года. По его окончании руководство итальянского клуба решило не продлевать с ним соглашение.
Вот так Как болбой бросил мяч в лицо футболисту Ромы во время матча Лиги Европы: видео
- Фонсека возглавил Рому, покинув донецкий Шахтер. В Украине он работал три сезона, выиграв за это время с командой три чемпионских звания.
- В Роме Фонсека не сумел достичь значимого успеха. В первый сезон под его руководством команда заняла пятое место, не сумев пробиться в Лигу чемпионов.
- В этом сезоне Рома борется за попадание в еврокубки. Она занимает седьмое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций. Но на два очка от "волков" отстает Сассуоло.
- За восемь последних матчей в чемпионате Италии Рома сумела победить лишь в одном. Зато пять раз проиграла.
- Команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Но в первом матче уступила на выезде Манчестер Юнайтед со счетом 6:2. Хотя на перерыв команды ушли при счете 1:2.