Поединок Челси – Реал состоится в Англии. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Челси – Реал: где смотреть
По телевидению матч Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55.
Поединку на канале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости обсудят этот матч.
Онлайн матч Челси – Реал можно посмотреть на платформе Oll.tv. Но доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Также матч Челси – Реал можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.