Финал состоится 26 мая

Власти польского Гданьска, где состоится финал, подтвердили, что стадион может быть заполнен на 25%. Таким образом на матч допустят 9,5 тысячи зрителей.

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Финал Лиги Европы состоится 26 мая. Там сыграют победители полуфинальных пар Вильярреал – Арсенал (2:1 – первый матч), Манчестер Юнайтед – Рома (6:2 – первый матч).

УЕФА сообщил о старте продажи билетов на финальный матч Лиги Европы. Подать заявку на приобретение билетов можно до 7 мая (15:00) на официальном сайте УЕФА.

Стоимость билетов 40 – 130 евро.

Действующим победителем Лиги Европы является испанская Севилья.