Роман Санжар подписал контракт с Олимпиком на два года. В его тренерский штаб вошли Дмитрий Гришко и Яя Туре (ассистенты тренера), Алексей Змиевский (тренер по физподготовке) и Станислав Тищенко (тренер вратарей).

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Почему Олимпик решил сменить тренера

Роман Санжар на этом посту заменил Юрия Калитвинцева, который подал в отставку 3 мая.

Произошло это после того, как команда потерпела разгромное поражение от Ингульца.

Сам Калитвинцев только в начале 2021 года возглавил Олимпик. И под его руководством команда провела десять матчей в УПЛ, в которых одержала лишь одну победу. Еще восемь матчей закончились поражением дончан.

Поэтому Олимпик опустился на предпоследнее место в турнирной таблице. И за два тура до конца чемпионата среди претендентов на вылет в Первую лигу.

Роман Санжар и Олимпик

Роман Санжар течение восьми лет был игроком Олимпика. И капитаном команды.

В декабре 2012 года он объявил об окончании карьеры футболиста. 17 апреля 2013 года он стал исполняющим обязанности главного тренера команды. 1 июня 2013 года он стал тренером команды на постоянной основе.

В свой первый полноценный сезон он выиграл с командой Первую лигу и вывел Олимпик в УПЛ. С этого времени Олимпик не вылетал из элитного дивизиона.

В сезоне 2014/2015 Олимпик под руководством Санжара дошел до полуфинала Кубка Украины. А по итогам сезона 2016/2017 – пробиться в еврокубки.

3 октября 2018 года Санжар подал в отставку.

Под руководством Санжара команда провела 177 матчей, одержав 61 победу, 47 раз сыграв вничью, и 69 раз уступив сопернику.

Кроме Олимпика, Санжар возглавлял и львовские Карпаты. Он стал главным тренером команды в сентябре 2019 года. Но летом 2020 года покинул львовский клуб, который был вынужден опуститься во вторую лигу.