Олимпик официально уволил главного тренера Калитвинцева

Донецкий Олимпик уволил главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Нового тренера команды представят 4 мая.

Вместе с Юрием Николаевичем команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.

Калитвинцев проработал в Олимпике чуть больше двух месяцев. За это время дончане провели 10 матчей в УПЛ, в которых потерпели 8 поражений, 1 раз сыграли вничью и добыли 1 победу.

Кто же станет новым тренером?

По словам президента донецкого клуба Владислава Гельзина, в команду вернется Роман Санжар.

"Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года", – заявил Гельзин.

Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером на 2 года

Журналист Игорь Цыганык убежден, что наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби заменит Луиша Каштру и станет новым тренером Шахтера.

"Де Дзерби будет в Шахтере! Контракт будет недолог, на два года. Вместе с ним придут футболисты, и не только с Сассуоло, потому что Шахтеру нужны быстрые результаты, и ждать раскачку никак нельзя", – заявил Цыганык.

В Шахтер активно сватают Де Дзерби

По неофициальной информации, Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт.

На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто. Сассуоло специалист тренирует с 2018 года. Сообщается, что контракт 41-летнего тренера с Сассуоло истекает в июне.

В текущем сезоне Сассуоло занимает 8 место в Серии А, сыграв 34 матча по разнице забитых и пропущенных мячей 56-51 и набрав 53 очка.

Шевченко рассказал о клубе, который мечтает возглавить

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, что итальянский Милан это клуб, стать тренером которого – мечта для него.

Милан – не команда, это семья. Когда вы приедете в Миланелло, к вам относятся как к члену семьи. Стать тренером Милана – это мечта,

– сказал Шевченко.

Весной 2020 года итальянские СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить Милан. Сам тренер опровергал эту информацию. Однако украинец говорил, что работа в Милане – его цель.

В итоге "россонери" оставили у руля команды Стефано Пиоли. Впрочем, специалист может покинуть клуб после действующего сезона.