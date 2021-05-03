По словам президента донецкого клуба Владислава Гельзина, в команду вернется Роман Санжар.

К слову Олимпик официально уволил главного тренера Калитвинцева

"Результата нет – и этим все сказано. Как бы я ни относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в этой ситуации не было. В то же время отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и что правильно будет уйти", – заявил он.

Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года,

– подытожил Владислав Гельзин.

К слову. Роман Санжар ранее работал главным тренером Олимпика с 2013-го по 2018 год.

Неутешительные результаты Олимпика

За два тура до конца первенства Олимпик, руководство которого еще недавно озвучивало целью попадание в зону еврокубков, находится на предпоследнем месте в турнирной таблице и вынужден бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

В последнем матче чемпионата страны Олимпик разгромно уступил Ингульцу со счетом 0:3.