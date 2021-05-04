Олімпік офіційно звільнив головного тренера Калітвінцева

Донецький Олімпік звільнив головного тренера команди Юрія Калітвінцева. Нового тренера команди представлять 4 травня.

Разом з Юрієм Миколайовичем команду покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Калітвінцев пропрацював в Олімпіку трохи більше двох місяців. За цей час донеччани провели 10 матчів в УПЛ, в яких потерпіли 8 поразок, 1 раз зіграли внічию і добули 1 перемогу.

Хто ж стане новим тренером?

За словами президента донецького клубу Владислава Гельзіна, в команду повернеться Роман Санжар.

"Що далі? У нас вже є домовленість з тренером – до нас повертається Роман Санжар. З ним вже підписаний контракт на два роки", – заявив Гельзін.

Де Дзербі підпише контракт з Шахтарем на 2 роки

Журналіст Ігор Циганик переконаний, що наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі замінить Луїша Каштру і стане новим тренером Шахтаря.

"Де Дзербі буде в Шахтарі! Контракт буде недовгий, на два роки. Разом з ним прийдуть футболісти, і не тільки з Сассуоло, тому що Шахтарю потрібні швидкі результати, і чекати розгойдування ніяк не можна", – заявив Циганик.

В Шахтар активно сватають Де Дзербі

За неофіційною інформацією, Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт.

Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року. Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.

У поточному сезоні Сассуоло займає 8 місце в Серії А, зігравши 34 матчі за різницею забитих і пропущених м'ячів 56-51 і набравши 53 очка.

Шевченко розповів про клуб, який мріє очолити

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів, що італійський Мілан це клуб, стати тренером якого – мрія для нього.

Мілан – не команда, це сім'я. Коли ви приїдете в Міланелло, до вас ставляться як до члена сім'ї. Стати тренером Мілана – це мрія,

– сказав Шевченко.