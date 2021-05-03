После поражения от Ингульца (0:3) руководством Олимпика приняло решение расстаться с главным тренером команды.
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Вместе с Юрием Николаевичем команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.
Имя нового главного тренера футболисты узнают уже 4 мая. Он будет представлен команде на утренней тренировке.
Карьера Калитвинцева в Олимпике
Калитвинцев проработал в Олимпике чуть больше двух месяцев. За это время дончане провели 10 матчей в УПЛ, в которых потерпели 8 поражений, 1 раз сыграли вничью и добыли 1 победу.