Стать тренером Милана – это мечта

Андрей Шевченко в эфире Rai 3 вспомнил о периоде карьеры футболиста в Милане. Шевченко стал игроком Милана в 1999 году и выиграл с итальянцами Лигу чемпионов.

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Шевченко перешел в Милан из киевского Динамо. Сравнивая Украину и Италию, бывший футболист отметил, что на Апеннинах футбол более интенсивный.

"В Милане динамика не отличалась от той, что была в Украине. Тренировка – да, там было больше тактики. Матчи проходили с большей интенсивностью", – сказал Шевченко.

Тренер сборной Украины вспомнил, что теплый прием в Милане ему обеспечил Алессандро Костакурта.

Первое слово, которым Билли Костакурта научил меня на миланском языке, было "Bauscia", я использую его до сих пор. Костакурта заботился обо мне: мы всегда вместе ходили обедать, и он возил меня на машине,

– отметил Шевченко.

Слово "Bauscia" используют фанаты Милана, чтобы назвать болельщиков принципиального конкурента – Интера.

Отдельно Шевченко упомянул о менеджере Адриано Галлиани. По словам украинца, именно Галлиани поверил в него.

"Единственная фотография, которую я поместил в книгу, – это фотография Адриано Галлиани. Он верил в меня с самого начала, с того холода в Киеве. Это было важное решение для клуба, они поверили в меня, и я выиграл "Золотой мяч". Я должен их поблагодарить", – отметил тренер.

В завершение Шевченко сказал, что стать тренером Милана – это мечта.

Милан – не команда, это семья. Когда вы приедете в Миланелло, к вам относятся как к члену семьи. Стать тренером Милана – это мечта,

– резюмировал Шевченко.