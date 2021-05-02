Экс-первая ракетка Украины Долгополов завершил карьеру

Известный украинский теннисист Александр Долгополов официально объявил о завершении карьеры. Натолкнула спортсмена на такое решение травма руки.

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К заявлению спортсмен добавил видео, где можно увидеть его лучшие моменты в карьере. Теннисист благодарил всех за поддержку и рассказал, чем будет заниматься в будущем.

Карьера Долгополова: коротко

Последний раз Александр выходил на корт еще в 2018 году. После чего перенес несколько операций на руке. На турнирах ATP Долгополов выступал с далекого 2006 года. В 2012 году благодаря хорошим результатам поднялся на 13 место в мировом рейтинге ATP.

Имеет в своем активе три титула ATP – два личных и один в парном разряде. На турнирах Большого шлема лучший результат Долгополова – четвертьфинал Australian Open в 2011 году.

Шахтер приблизился к серебряным медалям УПЛ

Шахтер и Днепр-1 1 мая сыграли в матче 24 тура украинской Премьер-лиги. "Горняки" одержали уверенную победу – 2:1.

Шахтер добыл три очка и фактически гарантировал себе серебряные медали чемпионата Украины по футболу. Днепр-1 с 29 баллами расположился на 8 позиции.

Динамо благодаря хет-трику Буяльского раздробило Ворсклу

Действующий чемпион Украины Динамо 1 мая на выезде сыграло с Ворсклой в матче 24 тура УПЛ. Матч на стадионе "Ворскла" завершился разгромной победой киевлян 1:5.

Таким образом, Динамо не разрешило Ворскле подняться в зону Лиги Европы. Полтавчане с 37 очками идут на 6 позиции.

Шевченко довызвал в сборную Украины Евгения Коноплянку

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко решил добавить в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к финальному турниру Евро-2020, опытного игрока национальной команды Евгения Коноплянку.

Сейчас полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за "сине-желтых", проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, случившийся во время мартовского сбора национальной команды.

Если Евгений восстановится и будет готов взяться за работу, он присоединится к лагерю главной команды, которая в период с 15 мая по 8 июня будет готовиться к Евро в Харькове.