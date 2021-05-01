Сейчас полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за сине-желтых, проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, который случился во время мартовского сбора национальной команды.

К слову Шевченко вызвал в сборную Украины 35 футболистов

Если Евгений восстановится и будет готов взяться за работу, он присоединится к лагерю главной команды, которая в период с 15 мая по 8 июня будет готовиться к Евро в Харькове.

Следующие матчи сборной

Первый контрольный поединок на подготовительном сборе наша команда проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове.

Стоит добавить, что перед тем на чемпионатах Европы и мира каждая сборная вносила по 23 игрока в заявку. И в 2021 году это правило могут изменить, и в заявку могут попасть 26 игроков.