Ворскла – Динамо 1:5

Голы: Кулач, 24 (пен.) – Буяльский, 6, 15, 33, Родригеш, 64, Сидклей, 84

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Динамо открыло счет в матче благодаря быстрому голу. Кендзера сделал передачу в правый угол штрафной Ворсклы на ход Караваеву, Александр оторвался от Альюна и от лицевой отпасовал мяч Буяльскому, который нанес точный удар.

На 15-й минуте киевляне удвоили свое преимущество. После ошибки Алюьна мяч подкатил Караваев, который сделал передачу в левый угол штрафной Ворсклы на ход Буяльскому. Виталий техническим ударом мимо голкипера оформил дубль в матче.

В середине первого тайма Забарный зацепил в штрафной Степанюка и заработал пенальти в собственные ворота. Кулач сократил отставание в счете, классно пробив в верхний правый угол.

Безудержного Буяльского такой счет не устраивал, и еще в первом тайме футболист киевлян оформил хет-трик. Виталий сделал передачу в левый угол штрафной на ход Миколенко, который прострелил во вратарскую. Ризнык в падении выбил мяч на Буяльского в центр штрафной, и тот расстрелял ворота.

После перерыва "бело-синие" довели счет до разгромного. Сперва после передачи Буяльского Караваев справа ворвался в штрафную и отпасовал в центр на Родригеша, который в касание нанес точный удар.

А на 84-й минуте Клейтон покатил на Сидклея, который прошил Ризныка ударом в ближний угол.

Таким образом, Динамо не позволило Ворскле подняться в зону Лиги Европы. Полтавчане с 37 очками идут на 6 позиции.

Ворскла – Динамо видеообзор