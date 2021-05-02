Експерша ракетка України Долгополов завершив кар'єру

Відомий український тенісист Олександр Долгополов офіційно оголосив про завершення кар'єри. Наштовхнула спортсмена на таке рішення травма руки.

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До заяви спортсмен додав відео, де можна побачити його найкращі моменти за кар'єру. Тенісист дякував усім за підтримку та розповів, чим буде займатись у майбутньому.

Кар'єра Долгополова: коротко

Востаннє Олександр виходив на корт ще у 2018 році. Після чого переніс декілька операцій на руці. На турнірах ATP Долгополов виступав із далекого 2006 року. У 2012 році завдяки хорошим результатам підійнявся на 13 місце у світовому рейтингу ATP.

Має у своєму доробку три титули ATP – два особистих та один у парному розряді. На турнірах Великого шолома найкращий результат Долгополова – чвертьфінал Australian Open у 2011 році.

Шахтар наблизився до срібних медалей УПЛ

Шахтар та Дніпро-1 1 травня зіграли у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги. "Гірники" здобули впевнену перемогу – 2:1.

Шахтар здобув три очки та фактично гарантував собі срібні медалі чемпіонату України з футболу. Дніпро-1 з 29 балами розташувався на 8 позиції.

Динамо завдяки хет-трику Буяльського розтрощило Ворсклу

Чинний чемпіон України Динамо 1 травня на виїзді зіграло з Ворсклою у матчі 24 туру УПЛ. Матч на стадіоні "Ворскла" завершився розгромною перемогою киян 1:5.

Таким чином, Динамо не дозволило Ворсклі піднятися у зону Ліги Європи. Полтавчани з 37 очками йдуть на 6 позиції.

Шевченко довикликав у збірну України Євгена Коноплянку

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вирішив додати до розширеного списку футболістів, що готуватимуться до фінального турніру Євро-2020, досвідченого гравця національної команди Євгена Коноплянку.

Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за "синьо-жовтих", проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди.

Якщо Євген відновиться і буде готовий узятися до роботи, він приєднається до табору головної команди, яка в період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро в Харкові.