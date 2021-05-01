В финальном матче он вместе с австралийцем Марком Полмансом обыграл чехов Эндрю Паулсона и Патрика Рикла. Счет матча– 7:6 (7:4), 3:6, 10:7.

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Развитие матча

Матч на грунтовом корте длился 1 час и 20 минут. Сергей и Марк подали навылет 3 раза, допустив 4 двойные ошибки при реализованном брейкпоинте из 8-ми. Соперники из Чехии оформили 4 эйса и 2 из 8 брейкпоинтов, ошибившись трижды на подаче.

На чемпионском тай-брейке Стаховский и Полманс уступали 2:4, сравняли счет, а при 7:7 смогли оформить мини-брейк, после чего успешно завершили поединок в свою пользу.

Для Сергея титул в Остраве стал первым с 2019 года, когда он победил в Ньюпорте, США. В паре с Денисом Молчановым украинец ранее играл в финале турнира в Биелле.