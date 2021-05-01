Неожиданное завершение карьеры

Александр Долгополов публично объявил в своих соцсетях, что кладет ракетку на полку. К заявлению спортсмен добавил видео, где можно увидеть его лучшие моменты в карьере. Теннисист благодарил всех за поддержку и рассказал, чем будет заниматься в будущем.

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Друзья, хочу сказать, что завершаю спортивную карьеру. Это было необычное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, по прошествию нескольких лет из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла,

– написал Долгополов.

32-летний теннисист надеется, что его игра на корте нравилась всем поклонникам тенниса. Далее спортсмен будет развиваться в бизнесе и отойдет от теннисной жизни. Сможем ли мы увидеть Долгополова снова в деле, которым он занимался большую часть своей жизни: "От теннисной жизни в ближайшее время я отойду, а дальше жизнь покажет".