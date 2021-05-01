Шахтер – Днепр-1 2:1

Гол: Дентиньо, 24 Тете, 42 – Хобленко, 90+4

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На поле встретились команды, которые находятся в разной игровой и психологической форме. Шахтер переживает очень непростой период – чемпионство уже официально утраченное, постоянно ходят слухи о смене тренерского штаба, основной форвард Мораес серьезно травмировался.

Несколько улучшило настроение донецкой команде Заря, которая проиграла Олимпику и не сумела приблизиться к Шахтеру на расстояние одного пункта, поэтому, учитывая календарь и отрыв от третьего места в четыре очка, будет странным, если команда Луиша Каштру не удержит лигочемпионскую позицию.

Днепр-1, напротив, находится в прекрасной форме и стабильно весной штампует победы. Если бы не провальные результаты первой части чемпионата, Йовичевич сейчас бы точно боролся за более высокое место в турнирной таблице.

Шахтер ожидаемо открыл счет во встрече на 24-й минуте. Батагов потерял мяч и Дентиньо в касание пробил с линии штрафной без шансов для вратаря.

Видео гола Дентиньо

Через мгновение футболист Днепра-1 Довбик мог сравнять счет после суперпаса Ди Франко, но не сумел переиграть технического Трубина.

В конце первого тайма Тете увеличил преимущество Шахтера. Опять ошибся Батагов, отдал назад на вратаря, Дентиньо перехватил и отдал на пустые ворота партнеру.

Видео гола Тете

В конце матча днепряне сыграли один мяч, но было уже поздно.

В итоге, Шахтер добыл три очка и фактически гарантировал себе серебряные медали чемпионата Украины по футболу. Днепр-1 с 29 баллами расположился на 8 позиции.

Шахтер – Днепр-1: видеообзор