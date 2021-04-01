Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел самый результативный матч сезона НБА за Оклахому. Михайлюк помог своей команде одолеть Торонто.

Оклахома-Сити – Торонто 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

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Команды ровно начали игру, после чего гости ушли в отрыв +12. Под конец четверти Оклахома сократила отставание до одного точного броска.

Во второй 12-минутке Торонто продолжал доминировать и пошел на большой перерыв с преимуществом +8. Команда Михайлюка начала отыгрываться в третьей четверти, в которой впервые за долгое время вернула себе лидерство.

Хозяева провели мощное завершение матча и вырвали победу +10.

Рекордсмен Михайлюк

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк вышел в старте и провел на площадке 35 минут и 33 секунды. За это время он заработал 22 очка, сделал 9 подборов.

Михайлюк стал самым результативным игроком команды. 9 подборов – это рекорд карьеры украинца в НБА. Также это самый результативный матч в сезоне для Михайлюка.

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