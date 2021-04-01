Словенский специалист Урош Велепец стал главным тренером женской сборной Украины по биатлону. Специалист будет готовить женскую команду к олимпийскому сезону 2021/22.

Помощниками Велепеца стали Александр Кравченко и Игорь Ященко.

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Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, было принято решение предложить работу с мужской командой Юраю Санитри, а с женской – Урошу Велепецу.

Словацкий и словенский специалисты приняли предложение и будут готовить наших спортсменов к Олимпиаде.

Велепец вернулся в сборную Украины

Велепец руководил женской командой Украины с 2015-го по 2018 год. После этого он был тренером мужской сборной Словении и личным тренером Юлии Джими.