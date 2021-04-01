В понедельник, 5 апреля, Главу комитета арбитров УАФ Лучано Луче ждет суд. 71-летний итальянец будет выступать в качестве ответчика по делу об установлении факта отцовства и взыскании алиментов для обеспечения ребенка.

71-летнего чиновника обвиняют в том, что он не признает отцовство и уклоняется от уплаты алиментов гражданке Украины.

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По поводу "облико морале" господина Луче. Сейчас у него другие заботы, поскольку 5 апреля его самого ждет суд. Причем, он будет выступать в качестве ответчика. Эта информация из судебных инстанций нашей страны есть в открытом доступе. В Святошинском суде города Киева истец – Яна Коваль. Дело очень деликатное – установление факта отцовства и взыскание алиментов для обеспечения ребенка,

– говорится в сообщении источника.

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