Не признает отцовство и уклоняется от алиментов: Лучано Лучи попал под суд
В понедельник, 5 апреля, Главу комитета арбитров УАФ Лучано Луче ждет суд. 71-летний итальянец будет выступать в качестве ответчика по делу об установлении факта отцовства и взыскании алиментов для обеспечения ребенка.
Источник:ТаТоТаке
71-летнего чиновника обвиняют в том, что он не признает отцовство и уклоняется от уплаты алиментов гражданке Украины.
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По поводу "облико морале" господина Луче. Сейчас у него другие заботы, поскольку 5 апреля его самого ждет суд. Причем, он будет выступать в качестве ответчика. Эта информация из судебных инстанций нашей страны есть в открытом доступе. В Святошинском суде города Киева истец – Яна Коваль. Дело очень деликатное – установление факта отцовства и взыскание алиментов для обеспечения ребенка,
– говорится в сообщении источника.
Недавний конфликт с Лучано Лучи
- 6 марта состоялся матч Олимпик-Шахтер в рамках 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0:1.
- Но матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера и нецензурно высказался о работе арбитра и Луче.
- В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен.
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