Южная Корея предложила провести Олимпийские игры вместе с КНДР
Южная Корея и КНДР хотят совместно провести летние Олимпийские игры в 2032 году. Правительство Южной Кореи отправило соответствующее предложение Международному олимпийскому комитету (МОК).
Источник:Yonhap
Достижение глобального мира благодаря спорту
В четверг, 1 апреля, столичное правительство Сеула заявило, что сообщило МОК о своей заявке на совместное проведение летних Олимпийских игр 2032 года с Пхеньяном, столицей Северной Кореи.
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Вместе с тем, в МОК называют австралийский город Брисбен фаворитом в борьбе за право принять Олимпийские игры в 2032 году.
Поэтому Южная Корея попросила МОК не спешить с решением. В частности, Сеул попросил МОК продолжить переговоры с городами-конкурентами Брисбена.
В предложении Южной Кореи о совместном проведении Олимпийских игр с Пхеньяном говорится о достижении глобального мира благодаря спорту.
Также Южная Корея заявляет, что совместное проведение Игр-2032 позволит уменьшить вред окружающей среде.
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