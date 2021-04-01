Южная Корея и КНДР хотят совместно провести летние Олимпийские игры в 2032 году. Правительство Южной Кореи отправило соответствующее предложение Международному олимпийскому комитету (МОК).

Достижение глобального мира благодаря спорту

В четверг, 1 апреля, столичное правительство Сеула заявило, что сообщило МОК о своей заявке на совместное проведение летних Олимпийских игр 2032 года с Пхеньяном, столицей Северной Кореи.

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Вместе с тем, в МОК называют австралийский город Брисбен фаворитом в борьбе за право принять Олимпийские игры в 2032 году.

Поэтому Южная Корея попросила МОК не спешить с решением. В частности, Сеул попросил МОК продолжить переговоры с городами-конкурентами Брисбена.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в 2018 году договорились о сотрудничестве для совместного проведения Олимпийских игр 2032.

В предложении Южной Кореи о совместном проведении Олимпийских игр с Пхеньяном говорится о достижении глобального мира благодаря спорту.

Также Южная Корея заявляет, что совместное проведение Игр-2032 позволит уменьшить вред окружающей среде.