Российским легкоатлетам придется отказаться от родины для участия в Олимпиаде
Российские легкоатлеты на Играх в Токио имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.
Источник:World Athletics
В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах, могут получить не более десяти российских спортсменов без права замены.
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Как получить нейтральный статус
Для этого всем желающим участвовать в Олимпиаде-2020 нужно подать заявку на получение нейтрального статуса в Мировую легкоатлетическую ассоциацию.
Далее кандидаты на поездку в Токио должны будут сдать три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала соревнований. Заявки принимаются до 7 июня.
Что известно об олимпийском комитете России
- Российские спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России, но использовать как название команды могут только англоязычную аббревиатуру ROC, а не ее расшифровку.
- На флаге будет эмблема ОКР – без надписи "Олимпийский комитет России", но с сохранением цветов флага.
- На экипировке спортсменов российские флаги должны быть заменены эмблемой ROC. Слова "олимпийский комитет России" заменены аббревиатурой ROC. Если последнее невозможно, то не менее заметно должны быть нанесены слова "Нейтральный атлет". Также аббревиатура ROC должна присутствовать на всем снаряжении. Именно из-за этого форму сборной пришлось доделывать.
- Музыка, которая будет играть вместо гимна России будет утверждена исполкомом МОК в соответствии с правилами Олимпийской хартии.
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