Российские легкоатлеты на Играх в Токио имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах, могут получить не более десяти российских спортсменов без права замены.

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Как получить нейтральный статус

Для этого всем желающим участвовать в Олимпиаде-2020 нужно подать заявку на получение нейтрального статуса в Мировую легкоатлетическую ассоциацию.

Далее кандидаты на поездку в Токио должны будут сдать три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала соревнований. Заявки принимаются до 7 июня.

Что известно об олимпийском комитете России