Никаких разговоров о гульках и алкоголике: Минай рассчитывает на Селезнева

Минай официально вернулся в УПЛ благодаря Олимпику. Клуб надеется подписать опытного нападающего Евгения Селезнева, который сам заинтересован в продолжении карьеры в украинском чемпионате.

Минай хочет усилиться Селезневым

35-летний таранный форвард прибыл на просмотр в Минай. Евгений Селезнев все еще хочет побить рекорд УПЛ, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Для этого нужно забить еще 8 голов.

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Интересно, что на одном из матчей команды в VIP-ложе был замечен отстраненный от футбола специалист Александр Севидов, который прошлой весной был в Минае тренером-консультантом.

Наставник украинского клуба Василий Кобин рассказал, что в команде рассчитывают на форварда. Евгений самостоятельно работал после того, как его "выперли" из Колоса. Сейчас футболисту нужно время, чтобы в оптимальной форме подойти к началу сезона.

Готов ответить хейтерам

Минай досрочно вернулся в УПЛ . Все из-за отказа Олимпика участвовать в чемпионате. Донецкий клуб не исчезает с футбольной карты Украины, а продолжит свои выступления в Первой лиге страны.

Тренер надеется, что Селезнев все же подпишет контракт с клубом УПЛ. Футболист хочет не только побить рекорд, но и закрыть рот всем, кто обвинял форварда в гуляниях и нарушении режима.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из "Колоса". Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры о гуляниях и алкоголике, чтобы болельщики перестали говорить об этих моментах. В этом его мотивация,

– заявил Кобин.

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