В отличие от Ворсклы, которая уже активно поработала на трансферном рынке, Минай вернулся в элиту после отказа Олимпика, и только сейчас ищет игроков для усиления состава.

К слову По стопам Милевского: Селезнев ведет переговоры с Минаем

Днем ранее на просмотр прибыл экс-игрок национальной сборной Украины Евгений Селезнев, однако сегодня он ограничился лишь разминкой и участия в матче не принимал.

Также в VIP-ложе был замечен известный специалист Александр Севидов, который прошлой весной был в Минае тренером-консультантом. В какой роли он присутствовал на поединке, пока неизвестно.

У Миная почти нет футболистов