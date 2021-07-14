Официальное возвращение

Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ относительно включения Миная в состав участников УПЛ в сезоне-2021/2022. Вернуться в УПЛ клубу помог донецкий Олимпик.

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Олимпик неожиданно снялся с чемпионата. Ранее другие украинские клубы дали согласие на то, чтобы Минай заменил дончан. В прошлом сезоне команда заняла последнее место в турнирной таблице, в ее активе было лишь 18 пунктов. Клуб уступил ближайшему сопернику, все тому же Олимпику, 4 очка.

Добавим, что донецкая команда не исчезнет с футбольной карты Украины. Клуб продолжит свое существование в Первой лиге.

Минай должен был стартовать в УПЛ матчем против Динамо. Однако этот поединок состоится несколько позже.