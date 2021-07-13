Стороны ведут переговоры о переходе нападающего. Ранее футболиста связывали с Черноморцем, Львовом и Вересом.
К слову Скандальный форвард Селезнев заинтересовал сразу четыре клуба УПЛ
Селезнев со скандалом покинул Колос
- Селезнев 2 сентября стал игроком Колоса, но сыграл за ковалевцев всего 12 матчей, в которых отметился 5 голами. После чего был изгнан из клуба из-за грубого нарушения дисциплины.
- Якобы футболист приехал на игру в нетрезвом состоянии. Сам Евгений отрицает такую информацию, которую подает клуб. А причиной пропуска игры назвал проблемы с ахиллом.
- Нападающий отличается своим вспыльчивым характером. Скандал с Колосом не первый в карьере Евгения. Селезнев в одном из матчей поспорил с тренером Днепра-1 Игорем Йовичевичем. Наставник попросил футболиста разговаривать на украинском языке. В ответ на такую просьбу хорвата нападающий заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему разговаривать не имеет права.
- После замены кто-то с трибун показал средний палец и громко кричал обидные слова в сторону Селезнева. На что футболист крикнул, чтобы тот спустился в подтрибунное помещение и разобрался во всем по-мужски.