Минай хочет усилиться Селезневым
35-летний таранный форвард прибыл на просмотр в Минай. Евгений Селезнев все еще хочет побить рекорд УПЛ, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Для этого нужно забить еще 8 голов.
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- Интересно, что на одном из матчей команды в VIP-ложе был замечен отстраненный от футбола специалист Александр Севидов, который прошлой весной был в Минае тренером-консультантом.
Наставник украинского клуба Василий Кобин рассказал, что в команде рассчитывают на форварда. Евгений самостоятельно работал после того, как его "выперли" из Колоса. Сейчас футболисту нужно время, чтобы в оптимальной форме подойти к началу сезона.
Готов ответить хейтерам
Тренер надеется, что Селезнев все же подпишет контракт с клубом УПЛ. Футболист хочет не только побить рекорд, но и закрыть рот всем, кто обвинял форварда в гуляниях и нарушении режима.
Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из "Колоса". Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры о гуляниях и алкоголике, чтобы болельщики перестали говорить об этих моментах. В этом его мотивация,
– заявил Кобин.
Почему Селезнева называли пьяницей
- В начале сентября нападающий стал игроком Колоса. За клуб из Коваливки футболист сыграл 12 поединков, в которых забил 5 голов. Во время собрания на игру игрок группы атаки прибыл в нетрезвом состоянии, за что был исключен из команды.
- Сам Селезнев опровергал такую информацию, которую подали в клубе. Евгений сообщил, что не смог выйти на поле из-за проблем с ахиллом.