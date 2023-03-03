Бразильский нападающий Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии. Звездный игрок снова травмировался в канун дня рождения его родной сестры.

Достойно внимания Ситуация набирает обороты: звезду ПСЖ официально обвинили в изнасиловании

Головоломка для коуча парижан

Главный тренер французского коллектива Кристоф Галтье сообщил, что звездный бразильский игрок не сможет помочь своей команде в поединке с Баварией.

Неймар не будет доступен для нас в двух следующих матчах. Я не могу сказать, что его отсутствие незначительно, оно негативно для нас. Он один из лучших бомбардиров и ассистентов Лиги 1, это большая потеря,

– рассказал Галтье.

Неймар получил травму связок голеностопного сустава 19 февраля в поединке против Лилля (4:3). Бразилец уже пропустил поединок против Марселя Руслана Малиновского (0:3). Кроме матча с Баварией, Неймар будет отсутствовать во встрече с Нантом в рамках Лиги 1.

ПСЖ минимально уступил Баварии в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Тогда парижане также не смогли выйти своим сильнейшим составом, поскольку со стартовых минут на поле не появился только реабилитировавшийся от травмы Килиан Мбаппе. Звездный француз все же вышел на замену, но помочь своей команде изменить результат не смог.

Проклятие дня рождения сестры Неймара