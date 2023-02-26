Марсель – ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе, 26, 53, Месси, 29

"Провансальцы" выходили на матч против Пари Сен-Жермена с желанием повторить результат кубковой встречи (2:1), когда одним из авторов голов стал Руслан Малиновский. Впрочем, у подопечных Кристофа Галтье были совершенно противоположные намерения, пишет 24 канал.

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Лидеров ПСЖ не остановить

Встреча проходила в равной борьбе, однако гости чаще угрожали воротам соперника. В середине первого тайма главные звезды "красно-синих" организовали первый гол. Лионель Месси организовал быструю контратаку и отдал передачу на Килиана Мбаппе. Форвард мгновенно оценил ситуацию, отправив мяч в сетку ворот Лопеса.

Видео гола Мбаппе

Через несколько минут Мбаппе отблагодарил аргентинца. Француз промчался по левому флангу и сделал прострельную передачу во вратарскую. Месси оставалось только подставить ногу.

Видео гола Месси

Получив такое преимущество "парижане" заиграли еще раскрепощеннее. Неплохие шансы довести счет до разгромного имели Месси и Мбаппе.

Свое дело "убийственный" дуэт ПСЖ совершил на 53-й минуте матча. Мбаппе отозвался на филигранную передачу от старшего партнера и блестящим ударом довел счет до разгромного.

Видео второго гола Мбаппе

После третьего пропущенного гола команда Малиновского имела шанс сократить разрыв в счете. Однако вратарь "парижан" Джанлуиджи Доннарумма сыграл безупречно.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ПСЖ со счетом 3:0. Подопечные Игора Тудора не воспользовались возможностью сократить отставание от парижан.

Соответственно, команда Месси и Мбаппе на крейсерской скорости несется к чемпионству.

Руслан Малиновский сыграл в матче 81 минуту, но не смог помочь партнерам по команде спастись от разгрома.

Видеообзор матча Марсель – ПСЖ