ПСЖ – Лилль 4:3

Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 – Диаките, 24, Дэвид, 58, Бамба 69.

В рамках 24-го тура Лиги 1 встречались команды с первой и пятой строчки турнирной таблицы – ПСЖ и Лилль. В матче победу удалось одержать парижанам со счетом 4:3. Французские клубы подарили настоящий праздник своим болельщикам. 24 канал.

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Феерическая встреча

Столичный коллектив матч начал достаточно живо. Игроки парижан в первой двадцатиминутке смогли забить два рабочих мяча в ворота Лилля. Сначала все свои индивидуальные качества продемонстрировал Килиан Мбаппе, сольным проходом сменивший цифры на табло на 11-й минуте. А уже через 6 минут гол на свой счет сумел записать Неймар, который просто занес "круглого" в пустые ворота соперника. На табло высветилось 2:0 уже на 17-й минуте встречи.

Но вот Лилль включил все свои качества и головы не опустил. "Мастифам" понадобилось семь минут, чтобы вернуться в игру. На 24 минуте матча, после розыгрыша углового, игроки Лилля направили мяч в штрафную ПСЖ, где его право в сетку ворот перевел Диакете. Команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Дебютный второй тайма показался болезненным для ПСЖ. Сначала лидер столичного коллектива Неймар получил неприятную травму, из-за которой игрок покинул поле на носилках. А затем Лилль сравнял счет в матче. "Мастифы" выполняли угловой удар, но вот Марко Веррати решил совершить ненужный фол, из-за чего арбитр и назначил пенальти. К мячу подошел Дэвид, который в полной мере исполнил одиннадцатиметровый удар и выровнял вес матча.

А вскоре на 69-й минуте "мастифам" вообще удалось выйти вперед. Гомеш отдал идеальную передачу за спину защитников ПСЖ и, таким образом, вывел Бамбу на свидание с голкипером парижан. Нападающий Лилля сильным ударом отправил "круглого" в сетку ворот соперника, 3:2 – ПСЖ в шоке.

Но вот лидерские качества ведущих игроков "красно-синих" дали о себе знать. Уже под занавес поединка Килиан Мбаппе оформил дубль, тем самым сравнив счет в матче. Игроки ПСЖ выполнили серию коротких передач, после которой Мбаппе попал в ближний угол ворот.

Однако вишенку на торт поставил никто другой, как Лионель Месси. Многократный обладатель Золотого Мяча уже в компенсированное арбитром время идеально исполнил штрафной удар. Аргентиская легенда метров двадцати отправил мяч в нижний и еще вратарский угол. "Круглый" от штанги залетел в ворота голкипера Лилля. Счет на 90+5 минут изменился на 4:3 в пользу ПСЖ.

Столичный коллектив не без проблем, но одолевает своего крепкого соперника и остается на первом месте Лиги 1. Лилль пока сохранил пятую строчку, однако в случае победы Ренна "мастифы" могут спуститься ниже и выйти из зоны еврокубков.

Обзор матча ПСЖ – Лилль: