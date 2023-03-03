Марокканского защитника Ашрафа Хакими официально обвинили в изнасиловании. Футболист, в свою очередь, считает все обвинения вымышленными и ложными.
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Все в край серьезно
Прокуратура Нантерра посреди недели начала расследование, а теперь приняла решение официально предъявить Ашрафу обвинения. Сам Хакими уже дал показания по этому делу в суде. 24-летний футболист помещен под судебный контроль. Хакими считает все обвинения вымышленными и ложными. К тому же, ПСЖ поддержал своего защитника и оказал ему юридическую помощь по этому делу.
Выдвинуто предположение, что марокканец мог изнасиловать 24-летнюю девушку 27 февраля. Футболист общался с девушкой в инстаграмме, впоследствии она посетила гость Хакими. Девушка сообщила, что марокканец задрал ее одежду, целовал губы и грудь, а также проник в нее в своем доме в западном пригороде Парижа. Вдобавок, жена Хакими Хиба Абрук уже начала процесс развода с футболистом. Хотя и, возможно, расстройство в отношениях пары произошло еще до инцидента.
Карьера Ашрафа Хакими
- Свою футбольную жизнь марокканец проводил только в топовых клубах, а именно: в Реале, Боруссии Дортмунд, Интере и ПСЖ. За свой текущий французский клуб Хакими провел 52 встречи и забил 8 голов.
- С 2016 года Ашраф выступает за национальную сборную Марокко, с которой ему удалось достичь исторического результата на ЧМ-2022 – занять 4-е место на Мундиале. За африканскую сборную Хакими провел 61 матч и забил 8 голов.
- У Ашрафа в активе ряд титулов, таких как: Суперкубок Испании, Германии и Франции, победитель чемпионата Франции и Италии, Суперкубок УЕФА и титул победителя клубного ЧМ.