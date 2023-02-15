ПСЖ – Бавария 0:1

Гол: Коман, 53.

Лига чемпионов вернулась! В одном из первых матчей 1/8 финала сошлись между собой одни из фаворитов этого сезона ПСЖ и Бавария, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Бавария

Эти команды еще три года назад играли друг с другом в финале и тогда немцы одержали минимальную победу, одержав трофей. В этом году шансы соперников на проход в четвертьфинал оценивались почти одинаковыми.

Кадровые проблемы ПСЖ

Впрочем, перед игрой в Париже Кристоф Галтье потерял Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Оба пропустили последние игры команды, а в игру с Баварией не успели принять привычную для себя форму.

Конечно, этот дуэт играет очень важную роль в команде, поэтому шансы ПСЖ упали. Месси вышел с первых минут, а вот Мбаппе был вынужден начинать игру со скамейки запасных.

По первому тайму было ясно, что французы делают ставку в защиту, ведь у ворот Зоммера было минимум моментов. Своё преимущество в забитый гол Бавария воплотила в начале второго тайма.

Коман забивает бывшей

После перерыва на поле появился Альфонсо Дэвис. а уже через семь минут он отдал результативную передачу. Его навес нашел Комана, взлету мощно пробивший по воротам Доннаруммы. Итальянец с выстрелом не справился.

Стоит отметить. Кингсли Коман является питомцем ПСЖ, за который выступал в 2013-2014 годах. А в финале ЛЧ-2020 именно его гол за Баварию позволил мюнхенцам одолеть парижан и завоевать трофей.

Ожидается, что Галтье выпустил после этого Мбаппе, а также Руиса с Витиньей. Это позволило парижанам выровнять игру, а в конце матча ПСЖ еще и забил. Килиан удачно запер прострел Мендеша.

Впрочем, этот гол так и не был засчитан, ведь на VAR судья заметил офсайд у звезды ПСЖ. Это и позволило Баварии удержать минимальную победу в гостях. Ответный матч пройдет в Мюнхене 8 марта.

Видео гола Комана: