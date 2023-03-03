Бразильський нападник Неймар пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Зірковий гравець знову травмувався напередодні дня народження його рідної сестри.

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Головоломка для коуча парижан

Головний тренер французького колективу Крістоф Галтьє повідомив, що зірковий бразильський гравець не зможе допомогти своїй команді у поєдинку з Баварією.

Неймар не буде доступний для нас у двох наступних матчах. Я не можу сказати, що його відсутність є незначною, вона є негативною для нас. Він один із найкращих бомбардирів та асистентів Ліги 1, це велика втрата,

– розповів Галтьє.

Неймар отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба 19-го лютого у поєдинку проти Лілля (4:3). Бразилець уже пропустив поєдинок проти Марселя Руслана Маліновського (0:3). Також, окрім матчу з Баварією, Неймар буде відсутній у зустрічі з Нантом в рамках Ліги 1.

ПСЖ мінімально поступився Баварії у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1). Тоді парижани також не змогли вийти своїм найсильнішим складом, оскільки зі стартових хвилин на полі не з'явився Кіліан Мбаппе, який тільки відновився від травми. Зірковий француз все ж таки вийшов на заміну, та допомогти своїй команді змінити результат не зміг.

Прокляття дня народження сестри Неймара