Бразильський нападник Неймар пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Зірковий гравець знову травмувався напередодні дня народження його рідної сестри.
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Головоломка для коуча парижан
Головний тренер французького колективу Крістоф Галтьє повідомив, що зірковий бразильський гравець не зможе допомогти своїй команді у поєдинку з Баварією.
Неймар не буде доступний для нас у двох наступних матчах. Я не можу сказати, що його відсутність є незначною, вона є негативною для нас. Він один із найкращих бомбардирів та асистентів Ліги 1, це велика втрата,
– розповів Галтьє.
Неймар отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба 19-го лютого у поєдинку проти Лілля (4:3). Бразилець уже пропустив поєдинок проти Марселя Руслана Маліновського (0:3). Також, окрім матчу з Баварією, Неймар буде відсутній у зустрічі з Нантом в рамках Ліги 1.
ПСЖ мінімально поступився Баварії у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1). Тоді парижани також не змогли вийти своїм найсильнішим складом, оскільки зі стартових хвилин на полі не з'явився Кіліан Мбаппе, який тільки відновився від травми. Зірковий француз все ж таки вийшов на заміну, та допомогти своїй команді змінити результат не зміг.
Прокляття дня народження сестри Неймара
- Поєдинок 1/8 фіналу між ПСЖ та Баварією запланований на 8-е березня. Бразильський футболіст з 2015-го року отримує вимушену "відпустку" напередодні дня народження своєї сестри, який вона святкує 11-го березня.
- У 2015-му році Неймар отримав п'яту жовту картку в чемпіонаті Іспанії, за що був дискваліфікований. Зірковий гравець одразу відправився до Бразилії.
- У 2016-му році бразилець знову перебрав з картками, проте цього разу дозвіл на відпустку Неймар отримав у головного тренера Барселони Луїса Енріке та провідних гравців каталонського колективу.
- У 2017-му році бразилець травмувався, потягнувши м'яз.
- У 2018-му році Неймар зламав плеснову кістку.
- У 2019-му році знову перелом плеснової кістки.
- У 2021-му році зірковий гравець отримав пошкодження після жорсткого зіткнення з суперником.
- Тільки у 2020-му році Неймар допоміг своїй команді, не дивлячись на те, що поєдинок ПСЖ в рамках ЛЧ випав саме на день народження його сестри.