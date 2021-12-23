Башир: Я желаю Усику всего наилучшего

Американский специалист рассказал в своем видении ситуации. Он не понимает, почему Александр решил сменить тренера.

Достойно внимания Джошуа делал все под дудку Усика, – российский боксер поделился ожиданиями по поводу реванша.

Я реально не могу ответить на вопрос, почему Усик часто менял тренеров. Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших отношениях. Я просто получил смс, где говорилось, что больше в моих услугах не заинтересованы. Я принял это. Это моя работа. Я желаю Усику всего лучшего,

– сказал экс-тренер Александра.

Также Башир подчеркнул, что Усик настоящий профессионал. По его словам, украинец всегда выполнял то, что от него требовал тренер.

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