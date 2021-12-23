Башир: Я желаю Усику всего наилучшего
Американский специалист рассказал в своем видении ситуации. Он не понимает, почему Александр решил сменить тренера.
Достойно внимания Джошуа делал все под дудку Усика, – российский боксер поделился ожиданиями по поводу реванша.
Я реально не могу ответить на вопрос, почему Усик часто менял тренеров. Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших отношениях. Я просто получил смс, где говорилось, что больше в моих услугах не заинтересованы. Я принял это. Это моя работа. Я желаю Усику всего лучшего,
– сказал экс-тренер Александра.
Также Башир подчеркнул, что Усик настоящий профессионал. По его словам, украинец всегда выполнял то, что от него требовал тренер.
Усик сенсационно победил Джошуа
- В конце октября Александр победил британского боксера Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поединка британец активировал опцию о реванше.
- Ранее Усик отмечал. что бой может состояться весной 2022-го года. Однако впоследствии чемпион сообщил, что они не близки к реваншу с Энтони.
- Украинец неоднократно отмечал, что хотел бы, чтобы бой состоялся при поддержке родных трибун. Однако промоутер Джошуа назвал возможные места проведения реванша, среди них нет Украины.