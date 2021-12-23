Башир: Я бажаю Усику всього найкращого
Американський фахівець розповів в про своє бачення ситуації. Він не розуміє, чому Олександр вирішив змінити собі тренера.
Варте уваги Джошуа робив все під дудку Усика, – російський боксер поділився очікуваннями щодо реваншу
Я реально не можу відповісти на запитання, чому Усик часто змінював тренерів. Я досі не розумію, що сталося у наших стосунках. Я просто отримав смс, у якій говорилося, що більше у моїх послугах не зацікавлені. Я прийняв це. Це моя робота. Я бажаю Усику всього найкращого,
– сказав екстренер Олександра.
Також Башир наголоси, що Усик справжній професіонал. За його словами, українець завжди виконував те, що від нього вимагав тренер.
Усик сенсаційно переміг Джошуа
- Наприкінці жовтня Олександр переміг британського боксера Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поєдинку британець активував опцію про реванш.
- Раніше Усик зазначав. що бій може відбутися на весні 2022-го року. Однак згодом чемпіон повідомив, що вони не близькі до реваншу з Ентоні.
- Українець неодноразово наголошував, що хотів би, аби бій відбувся за підтримки рідних трибун. Проте промоутер Джошуа назвав можливі місця проведення реваншу, серед них немає України.