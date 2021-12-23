Бивол: Усик должен выиграть

Российский боксер отметил, что сначала не верил в победу украинского боксера. По его словам, у Джошуа было больше преимуществ.

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"Джошуа у меня был лидером, потому что он дома, физически сильнее и он тоже подвижен, в него достаточно скорости. Меня удивило у Усика то, как он настроился на этот бой. Очень понравилось настроение, с которым он вышел. Как только начался поединок, была заметна колоссальная разница в опыте боев между Джошуа и Усиком", – сказал чемпион мира.

Россиянин подчеркнул, что Александр задал свой ритм с самого начала поединка.

Александр навязал ему свое, а Энтони все делал под дудку Усика. Джошуа стоял, ходил-ходил, прицеливался – это то, что было нужно. Он пытался с ним боксировать. В общем, все карты были на стороне Усика,

– сказал Бивол.

Что касается будущего реванша, то российский боксер убежден, что сильнее будет украинец.

"В реванше я буду думать по-другому – что Усик должен выиграть, а не Джошуа, как я считал перед первым боем. Думаю, что все будет на стороне Усика", – подчеркнул боксер.

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