Не изменил Украине за 500 тысяч долларов: Редкач отказался от гражданства России
Источник:инстаграм Ивана Редкача
Одиозному украинскому боксеру Ивану Редкачу предложили сменить гражданство на российское. Спортсмен рассказал о своем выборе.
Не променял Украину на страну-агрессора
35-летний украинский боксер решил ничего не менять в своей жизни. Иван Редкач отклонил предложение российской стороны сменить гражданство.
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Спортсмен написал пост на своей странице в инстаграме, где выложил видео с паспортом Украины в руках. Редкач заявил, что никакие соблазны не убедят его отказаться от украинского гражданства. Иван признался в любви к Украине, хотя недавно назвал украинцев нищими в сердце.
Вспомнил Редкач и беглого президента Виктора Януковича, которого считает одним из лучших украинских президентов. Однако фамилию политика он написал несколько иначе – Якубович.
Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент Владимир Зеленский. Он – один из лучших после Виктора Федоровича Якубовича. Якубович был одним из лучших президентов в истории Украины. Разом нас багато, нас не подолати,
– написал боксер.
Иван Редкач – эпатажный украинский боксер
- Редкач живет и тренируется в США. Иван довольно одиозный боксер, который частенько забрасывает провокационные заявления в сторону своих земляков и боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.
- Он даже открыто поддерживал американца Теофимо Лопеса в поединке с Ломаченко. Иван заработал немалую сумму денег после победы Теофимо над Василием.
- В своем последнем поединке Редкач проиграл 33-летнему американцу Реджису Прогрейсу нокаутом.
- Украинец попытался оспорить поражение, но судейский комитет не усмотрел в действиях американского боксера никаких нарушений. Иван указывал, что Прогрейс ударил его ниже пояса, поэтому тот не смог продолжить бой.