Не изменил Украине за 500 тысяч долларов: Редкач отказался от гражданства России

Одиозному украинскому боксеру Ивану Редкачу предложили сменить гражданство на российское. Спортсмен рассказал о своем выборе.

Не променял Украину на страну-агрессора

35-летний украинский боксер решил ничего не менять в своей жизни. Иван Редкач отклонил предложение российской стороны сменить гражданство.

Подробнее За 500 тысяч долларов: украинскому боксеру предложили российское гражданство – фото

Спортсмен написал пост на своей странице в инстаграме, где выложил видео с паспортом Украины в руках. Редкач заявил, что никакие соблазны не убедят его отказаться от украинского гражданства. Иван признался в любви к Украине, хотя недавно назвал украинцев нищими в сердце.

Вспомнил Редкач и беглого президента Виктора Януковича, которого считает одним из лучших украинских президентов. Однако фамилию политика он написал несколько иначе – Якубович.

Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент Владимир Зеленский. Он – один из лучших после Виктора Федоровича Якубовича. Якубович был одним из лучших президентов в истории Украины. Разом нас багато, нас не подолати,

– написал боксер.

Иван Редкач – эпатажный украинский боксер