Редкач опубликовал в инстаграме фото, на котором продемонстрировал американский и российский паспорта.
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"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", – написал Редкач.
Кто такой Иван Редкач
- Редкач довольно часто забрасывает провокационными словами своих земляков и боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.
- Иван открыто поддерживал Теофимо Лопеса, соперника Ломаченко в бою с украинцем. Он даже поставил на победу американца кругленькую сумму денег.
- В своем последнем поединке Редкач позорно проиграл 33-летнему американцу Реджису Прогрейсу нокаутом в шестом раунде. Иван попытался оспорить поражение, но судейский комитет не усмотрел в действиях американского боксера никаких нарушений. Украинец указывал, что Прогрейс ударил его ниже пояса.