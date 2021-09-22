Не проміняв Україну на країну-агресора
35-річний український боксер вирішив нічого не змінювати у своєму житті. Іван Редкач відхилив пропозицію російської сторони змінити громадянство.
Детальніше За 500 тисяч доларів: українському боксеру запропонували російське громадянство – фото
Спортсмен написав пост на своїй сторінці в інстаграмі, де виклав відео з паспортом України у руках. Редкач заявив, що жодні спокуси не переконають його відмовитись від українського громадянства. Іван зізнався у любові до України, хоча нещодавно назвав українців жебраками у серці.
Пригадав Редкач і президента-втікача Віктора Януковича, якого вважає одним із найкращих українських президентів. Однак прізвище політика він написав дещо інакше – Якубович.
Шановні хейтери і мої дорогі друзі, громадянство України я не поміняв ні за які спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент Володимир Зеленський. Він – один з найкращих після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним з кращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати,
– написав боксер.
Іван Редкач – епатажний український боксер
- Редкач живе та тренується у США. Іван доволі одіозний боксер, який частенько закидає провокативні заяви у сторону своїх земляків та боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.
- Він навіть відкрито підтримував американця Теофімо Лопеса у поєдинку з Ломаченком. Іван заробив чималу суму грошей після перемоги Теофімо над Василем.
- У своєму останньому поєдинку Редкач програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом.
- Українець спробував оскаржити поразку, але суддівський комітет не угледів у діях американського боксера жодних порушень. Іван вказував, що Прогрейс вдарив його нижче пояса, тому той не зміг продовжити бій.