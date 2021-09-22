Не проміняв Україну на країну-агресора

35-річний український боксер вирішив нічого не змінювати у своєму житті. Іван Редкач відхилив пропозицію російської сторони змінити громадянство.

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Спортсмен написав пост на своїй сторінці в інстаграмі, де виклав відео з паспортом України у руках. Редкач заявив, що жодні спокуси не переконають його відмовитись від українського громадянства. Іван зізнався у любові до України, хоча нещодавно назвав українців жебраками у серці.

Пригадав Редкач і президента-втікача Віктора Януковича, якого вважає одним із найкращих українських президентів. Однак прізвище політика він написав дещо інакше – Якубович.

Шановні хейтери і мої дорогі друзі, громадянство України я не поміняв ні за які спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент Володимир Зеленський. Він – один з найкращих після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним з кращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати,

– написав боксер.

Іван Редкач – епатажний український боксер