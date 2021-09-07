"Украинцы – нищие в душе"
35-летний Иван Редкач живет и тренируется в США, там он готовится к поединкам. Боксер ответил на вопросы фанатов в инстаграме. Иван в одном из них признался в любви к Украине.
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Однако он не любит людей, которые здесь живут. Он назвал украинцев нищими, которые не имеют никакой мотивации в жизни: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".
Ответ Редкача об украинцах / Скриншот с instagram.com/ivan_redkach_11
- Редкач довольно часто забрасывает провокационными словами своих земляков и боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.
- Иван открыто поддерживал Теофимо Лопеса, соперника Ломаченко, в бою с украинцем. Он поставил на победу американца кругленькую сумму денег.
- В своем последнем поединке Редкач позорно проиграл 33-летнему американцу Реджису Прогрейсу нокаутом в шестом раунде. Иван попытался обжаловать поражение, но судейский комитет не усмотрел в действиях американского боксера никаких нарушений. Украинец указывал, что Прогрейс ударил его ниже пояса.