"Украинцы – нищие в душе"

35-летний Иван Редкач живет и тренируется в США, там он готовится к поединкам. Боксер ответил на вопросы фанатов в инстаграме. Иван в одном из них признался в любви к Украине.

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Однако он не любит людей, которые здесь живут. Он назвал украинцев нищими, которые не имеют никакой мотивации в жизни: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".



Ответ Редкача об украинцах / Скриншот с instagram.com/ivan_redkach_11