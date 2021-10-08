Не дождетесь: Джошуа не откажется от реванша с Усиком
Источник:IFL TV
Энтони Джошуа хочет второй раз выйти на ринг против Александра Усика. Британец готов активировать пункт соглашения о реванше.
Хирн: Джошуа думает только об Усике
Второй бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком может состояться в феврале – марте 2022 года. Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Энтони ни за что не откажется от реванша.
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Боксер из Великобритании хочет вернуть свои чемпионские титулы. Хирн уже разговаривал с промоутером Бобом Арумом, который предложил ему отказаться от немедленного реванша. Но такие предложения не устраивают Хирна и его подопечного Джошуа.
Арум предложил мне, чтобы мы отошли в сторону и отказались от немедленного реванша с Усиком. Но Энтони не сделает этого. Если он будет здоров, то примет реванш с Усиком. Он только и думает об Александре. Лично я не вижу сценария, при котором он отказался бы от реванша,
– ответил Хирн.
Арум заявил, что Энтони может провести поединок за звание абсолютного чемпиона против победителя боя Тайсон Фьюри/Деонтей Уайлдер – Александр Усик.Жаркий бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Это будет третий поединок между этими боксерами. В первом противостоянии была зафиксирована ничья, а в следующем поединке победу нокаутом в седьмом раунде праздновал Фьюри.
Джошуа хочет реванш с Усиком
- Еще на ринге Энтони сказал Усику, что знает, как его побить в следующем поединке, намекнув на реванш. Александр не против второго боя с британцем. Но команда Усика хочет привезти шоу в Украину. Промоутер Хирн заявил, что такой вариант с Украиной будет маловероятным. Однако уже через некоторое время рассказал, что киевляне будут иметь шанс увидеть воочию реванш.
- Джошуа еще до объявления результатов в первом поединке уже знал, что проиграл. Украинец же одержал победу единогласным решением судей, отобрав чемпионские пояса Энтони.
- Промоутер Александр Красюк рассказал, что после подписания соглашения первого боя Усик обрадовался, что сможет побить Энтони дважды, мило назвав британца Антохой.