Хірн: Джошуа думає лише про Усика

Другий бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком може відбутись у лютому – березні 2022 року. Британський промоутер Едді Хірн підтвердив, що Ентоні нізащо не відмовиться від реваншу.

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Боксер із Великої Британії хоче повернути свої чемпіонські титули. Хірн вже мав розмову з промоутером Бобом Арумом, який запропонував йому відмовитись від негайного реваншу. Але такі пропозиції не влаштовують Хірна та його підопічного Джошуа.

Арум запропонував мені, щоб ми відійшли у сторону та відмовилися від негайного реваншу з Усиком. Але Ентоні не зробить цього. Якщо він буде здоровий, то прийме реванш з Усиком. Він тільки й думає про Олександра. Особисто я не бачу сценарію, при якому він відмовився б від реваншу,

– відповів Хірн.

Арум заявив, що Ентоні може провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона проти переможця бою Тайсон Ф'юрі / Деонтей Вайлдер – Олександр Усик.

Спекотний бій Ф'юрі – Уайлдер відбудеться 9 жовтня у Лас-Вегасі. Це буде третій поєдинок між цими боксерами. У першому протистоянні була зафіксована нічия, а в наступному двобої перемогу нокаутом у сьомому раунді святкував Ф'юрі.

Джошуа хоче реванш з Усиком