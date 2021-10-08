Хирн: Джошуа думает только об Усике

Второй бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком может состояться в феврале – марте 2022 года. Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Энтони ни за что не откажется от реванша.

Интересно Победитель боя Фьюри – Уайлдер получит месяц на организацию боя с Усиком

Боксер из Великобритании хочет вернуть свои чемпионские титулы. Хирн уже разговаривал с промоутером Бобом Арумом, который предложил ему отказаться от немедленного реванша. Но такие предложения не устраивают Хирна и его подопечного Джошуа.

Арум предложил мне, чтобы мы отошли в сторону и отказались от немедленного реванша с Усиком. Но Энтони не сделает этого. Если он будет здоров, то примет реванш с Усиком. Он только и думает об Александре. Лично я не вижу сценария, при котором он отказался бы от реванша,

– ответил Хирн.

Арум заявил, что Энтони может провести поединок за звание абсолютного чемпиона против победителя боя Тайсон Фьюри/Деонтей Уайлдер – Александр Усик.

Жаркий бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Это будет третий поединок между этими боксерами. В первом противостоянии была зафиксирована ничья, а в следующем поединке победу нокаутом в седьмом раунде праздновал Фьюри.

Джошуа хочет реванш с Усиком