WBC дала зеленый свет бою за звание абсолютного чемпиона
Новый или действующий обладатель титула WBC в тяжелом весе сможет встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александром Усиком.
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Победитель боя Фьюри – Уайлдер получит 30 дней от WBC на то, чтобы договориться об объединительном поединке с 34-летним украинцем.
Потенциально Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, у украинца запланирован реванш с Энтони Джошуа на начало 2022 года.
Если бой за абсолютное чемпионство не состоится, то в WBC готовы отдать приказ об обязательной защите титула. Тогда Фьюри или Уайлдеру придется провести защиту против обязательного претендента.
При таких обстоятельствах победитель противостояния Тайсона и Деонтея встретится с Диллианом Уайтом или Отто Валлином. Британец и швед встретятся 30 октября.