6 и 7 апреля состоялись первые четыре матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Примечательно Бавария проиграла ПСЖ и вылетела из фаворитов Лиги чемпионов: какие шансы у команды на триумф

Всего было забито 14 голов за четыре матча. А в двух матчах игроки оформили дубли – Винисиус Жуниор дважды поразил ворота Ливерпуля, а Килиан Мбаппе – Баварии.

Именно гол Винисиуса Жуниора в середине первого тайма после паса Тони Крооса признали лучшим в Лиге чемпионов в этой неделе. Вингер получил заброс со своей половины поля между двух соперников, принял мяч на грудь, убежал от защитников и удачно пробил низом мимо голкипера.

Видео первого гола Винисиуса Жуниора в ворота Ливерпуля

Стоит добавить, что до этого Винисиуса Жуниора признали игроком недели в Лиге чемпионов.

На втором месте оказался гол Кевина Де Брюйне, который он забил в ворота Боруссии после быстрой контратаки.

Видео гола Кевина Де Брюйне

На третьем месте – второй гол Килиана Мбаппе в ворота Баварии. Именно Мбаппе открыл счет в этом матче. А потом Маркиньос удвоил преимущество ПСЖ. И Баварии удалось дважды забить и сравнять счет. Но на 68-й минуте Мбаппе отличился во второй раз и принес победу парижанам.

Видео гола Килиана Мбаппе

Четвертым в списке стал гол полузащитника Мейсона Маунта. В матче против Порту он удачно избежал подката соперника, и пробил в угол ворот.

Видео гола Мейсона Маунта

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 13 и 14 апреля.