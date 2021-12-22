Лапин: Тайсону придется потратить много усилий

Сын первого тренера непобедимого боксера убежден, что бой Усик – Фьюри закончится победой украинца. По словам специалиста, британец не сможет выдержать темп, который задает Александр.

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Фьюри преимущество в размерах, он подвижен и быстр, как для боксера своих габаритов. Но с огромными супертяжеловесами есть нюанс. Речь идет об их кондициях в бою из 12 раундов. Тот темп, который задает Александр, нынешние тяжеловесы не выдерживают,

– уверяет Лапин-младший.

Сергей отмечает, что это будет интересный поединок. По его мнению, преимущество Фьюри в весе и росте не играет никакого значения.

"Но чтобы нанести серию ударов, Тайсону придется потратить много усилий и это его уничтожит. В конце концов преимущество Фьюри в весе и росте не будет иметь значения: Усик подстраивается под любого. Сторонники бокса скоро увидят, как Александр наведет порядок среди тяжеловесов", – добавил Лапин.

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