Лапин: Тайсону придется потратить много усилий
Сын первого тренера непобедимого боксера убежден, что бой Усик – Фьюри закончится победой украинца. По словам специалиста, британец не сможет выдержать темп, который задает Александр.
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Фьюри преимущество в размерах, он подвижен и быстр, как для боксера своих габаритов. Но с огромными супертяжеловесами есть нюанс. Речь идет об их кондициях в бою из 12 раундов. Тот темп, который задает Александр, нынешние тяжеловесы не выдерживают,
– уверяет Лапин-младший.
Сергей отмечает, что это будет интересный поединок. По его мнению, преимущество Фьюри в весе и росте не играет никакого значения.
"Но чтобы нанести серию ударов, Тайсону придется потратить много усилий и это его уничтожит. В конце концов преимущество Фьюри в весе и росте не будет иметь значения: Усик подстраивается под любого. Сторонники бокса скоро увидят, как Александр наведет порядок среди тяжеловесов", – добавил Лапин.
Встретится ли Усик с Фьюри
- После того, как Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, а Фьюри победил Деонтея Уайлдера, начала появляться информация о возможном поединке британца и украинца.
- Тайсон подчеркнул, что хочет выйти на ринг против Александра в следующем поединке.
- Усик заявил, что также хотел бы встретиться в следующем поединке с Фьюри.
- Но промоутер Александра подчеркнул, что это противостояние возможно только при условии, что Энтони Джошуа отказался от реванша с Александром.
- И все же боксерам придется несколько подождать. Поскольку WBC обязала Тайсона драться с официальным претендентом.