Лапін: Тайсону доведеться витратити багато зусиль

Син першого тренера непереможного боксера переконаний, що бій Усик – Ф'юрі закінчиться перемогою українця. За словами фахівця, британець не зможе витримати темп, який задає Олександр.

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Ф'юрі перевага у розмірах, він рухливий і швидкий, як для боксера своїх габаритів. Але з величезними суперваговиками є нюанс. Йдеться про їхні кондиції у бою з 12 раундів. Той темп, який задає Олександр, нинішні важковики не витримують,

– запевняє Лапін-молодший.

Сергій зазначає, що це буде цікавий поєдинок. На його думку, перевага Ф'юрі у вазі та зрості не відіграє ніякого значення.

"Але щоб завдати серію ударів, Тайсону доведеться витратити багато зусиль і це його знищить. Зрештою перевага Ф'юрі у вазі та зрості не матиме значення: Усик підлаштовується під будь-кого. Прихильники боксу скоро побачать, як Олександр наведе лад серед важковиків", – додав Лапін.

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