Лапін: Тайсону доведеться витратити багато зусиль
Син першого тренера непереможного боксера переконаний, що бій Усик – Ф'юрі закінчиться перемогою українця. За словами фахівця, британець не зможе витримати темп, який задає Олександр.
Цікаво Ми зробимо максимум, – промоутер Джошуа не вірить у перемогу Усика та Ф'юрі
Ф'юрі перевага у розмірах, він рухливий і швидкий, як для боксера своїх габаритів. Але з величезними суперваговиками є нюанс. Йдеться про їхні кондиції у бою з 12 раундів. Той темп, який задає Олександр, нинішні важковики не витримують,
– запевняє Лапін-молодший.
Сергій зазначає, що це буде цікавий поєдинок. На його думку, перевага Ф'юрі у вазі та зрості не відіграє ніякого значення.
"Але щоб завдати серію ударів, Тайсону доведеться витратити багато зусиль і це його знищить. Зрештою перевага Ф'юрі у вазі та зрості не матиме значення: Усик підлаштовується під будь-кого. Прихильники боксу скоро побачать, як Олександр наведе лад серед важковиків", – додав Лапін.
Чи зустрінеться Усик з Ф'юрі
- Після того, як Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошу та відібрав у нього чемпіонські титули, а Ф'юрі переміг Деонтея Уайлдера, почала з'являтися інформація про можливий поєдинок британця та українця.
- Тайсон наголосив, що хоче вийти на ринг проти Олександра у наступному поєдинку.
- Усик заявив, що також хотів би зустрітися у наступному поєдинку з Ф'юрі.
- Та промоутер Олександра наголосив, що це протистояння можливе лише за умови, що Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Олександром.
- Та все ж таки боксерам доведеться дещо зачекати. Оскільки WBC зобов'язала Тайсона битися з офіційним претендентом.