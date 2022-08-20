Настроение Усика очень радует, он просто "горит", – телепродюсер боксера

Уже сегодня, 20 августа, состоится реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. До главного боя 2022 года остаются считанные часы.

Украинский спортсмен активно настраивается на долгожданный поединок. Об этом 24 каналу рассказала телепродюсер, участница команды Александра Усика по медийной поддержке Оксана Гнатышин.

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Настроение боевое

По словам телепродюсера, у Усика очень боевое настроение. Его команда и сам боксер возлагают очень большие надежды на это сражение.

Он "горит" желанием к работе. Я думаю, это будет просто чрезвычайно,

– подчеркнула она.

По мнению Гнатышина, хорошее настроение боксера четко демонстрирует, что человек "в своей тарелке". "Это очень радует и очень приятно", – сказала она.

К сожалению, напрямую с Александром Усиком сегодня пообщаться не удалось. Как пояснила Оксана Гнатышин, есть определенные правила, спортсмен должен готовиться к бою.

Британский боксер Энтони Джошуа стремится взять реванш у украинца Александра Усика. К бою он готовится с новым тренером, ранее отметившим будущего соперника своего подопечного. Джошуа подчеркнул, что не может оценить свою форму и готовность к поединку. Так что все покажет только бой.

Самый дешевый билет на бой Усик – Джошуа 2 стоит около 100 долларов. Боксеры выйдут на ринг в Джидде, где почти 40 тысяч поклонников бокса смогут увидеть своими глазами поединок с участием украинца.

Усик очень мощно готовился к бою. Он даже провел совместную тренировку с легендой бокса – Эвандером Холифилдом.

Он подчеркнул, что после него Александр вернется в Украину.

Жена боксера Екатерина спрогнозировала перформанс Усика после победы. Да, украинский спортсмен может спеть песню "Ой, у лузі червона калина" прямо на ринге.

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